Niğde'de Pompalı Tüfekli Kavga: Bir Kişi Bacağından Yaralandı

Niğde Kale Mahallesi'nde çıkan kavgada A.K.Ç. pompalı tüfekle A.İ.'yi bacağından yaraladı; yaralı hastaneye kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 16:51
Niğde'de Pompalı Tüfekli Kavga: Bir Kişi Bacağından Yaralandı

Niğde'de Pompalı Tüfekli Kavga: Bir Kişi Bacağından Yaralandı

Olayın Detayları

Niğde'nin Kale Mahallesi Paşakapı Caddesi'nde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen A.K.Ç. ile A.İ. karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olay sırasında A.K.Ç., iddialara göre pompalı tüfek ile ateş ederek A.İ.'yi bacağından yaraladı.

Müdahale ve Gözaltı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralı A.İ.'ye ilk müdahaleyi yaptı. A.İ., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan A.K.Ç. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'da Balkondan Düşen 61 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
2
İran ve Mısır Dışişleri Bakanları Gazze'deki Soykırımı ve Tahran'ın Nükleer Meselesini Görüştü
3
Denizli Merkezefendi'de Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü
4
Ankara'da Kırgızistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanlığı Konferansı
5
Fas'ta Huz Depremi İkinci Yılında: Depremzedeler Yeniden İnşa Hızlandırılsın
6
Muş Varto'da 'maganda kurşunu' 6 yaşındaki Ayşe Demirhan'i öldürdü
7
Bursa İnegöl'de Park Halindeki Tıra Çarpan Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat