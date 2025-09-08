Niğde'de Pompalı Tüfekli Kavga: Bir Kişi Bacağından Yaralandı

Olayın Detayları

Niğde'nin Kale Mahallesi Paşakapı Caddesi'nde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen A.K.Ç. ile A.İ. karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olay sırasında A.K.Ç., iddialara göre pompalı tüfek ile ateş ederek A.İ.'yi bacağından yaraladı.

Müdahale ve Gözaltı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralı A.İ.'ye ilk müdahaleyi yaptı. A.İ., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan A.K.Ç. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.