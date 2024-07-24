Niğde'de Şiddetli Sağanak Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Niğde’de Sağanak Yağışların Olumsuz Etkileri

Niğde ilinin merkezinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı ciddi şekilde olumsuz etkiledi. Yağış sonrası, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşarak sürücülerin ve yayaların zorluk yaşamasına neden oldu.

Cadde ve Sokaklarda Su Birikintisi

Şehrin en yoğun noktalarından biri olan Süleyman Fethi Caddesi’nde, sağanak nedeniyle biriken su seviyesi araçların ilerlemesini güçleştirdi. Bu durum, sürücüler için güç anların yaşanmasına yol açtı.

Kapatılan Köprüler ve Mahalle Etkileri

İlhanlı Mahallesi'ndeki Eski Sanayi Sitesi'ndeki köprünün altında meydana gelen su birikintileri sebebiyle ulaşım tamamen kapandı. Mahalle sakinleri ve iş yerleri, sağanağın etkisiyle olumsuz bir dönem geçirdi.

Yerel yönetim yetkilileri, olası sel risklerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı ve gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.