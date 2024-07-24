Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Niğde'de Şiddetli Sağanak Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Niğde'de etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı zorlaştırdı ve birçok bölgede su birikintilerine neden oldu.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 15:43
Niğde'de Şiddetli Sağanak Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Niğde’de Sağanak Yağışların Olumsuz Etkileri

Niğde ilinin merkezinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı ciddi şekilde olumsuz etkiledi. Yağış sonrası, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşarak sürücülerin ve yayaların zorluk yaşamasına neden oldu.

Cadde ve Sokaklarda Su Birikintisi

Şehrin en yoğun noktalarından biri olan Süleyman Fethi Caddesi’nde, sağanak nedeniyle biriken su seviyesi araçların ilerlemesini güçleştirdi. Bu durum, sürücüler için güç anların yaşanmasına yol açtı.

Kapatılan Köprüler ve Mahalle Etkileri

İlhanlı Mahallesi'ndeki Eski Sanayi Sitesi'ndeki köprünün altında meydana gelen su birikintileri sebebiyle ulaşım tamamen kapandı. Mahalle sakinleri ve iş yerleri, sağanağın etkisiyle olumsuz bir dönem geçirdi.

Yerel yönetim yetkilileri, olası sel risklerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı ve gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

A101’de ücretsiz alışveriş için fırsat! Hediye çeki kampanyası başladı!

Üşütmek isteyen 26 Temmuz'da Bim'e koşsun yeni kule tipi vantilatör satışta!

Sıfır ev almak isteyenler dikkat hangi bankalar tüm bedeli karşılıyor!

İŞKUR'dan çalışmak isteyenlere müjde! Huzurevleri için sınavsız personel alımı...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

iPhone 11 kullananlara kötü haber! Herkes Android'e geçmek isteyecek!

Üşütmek isteyen 26 Temmuz'da Bim'e koşsun yeni kule tipi vantilatör satışta!

A101’de ücretsiz alışveriş için fırsat! Hediye çeki kampanyası başladı!

Anneler dikkat! Devletten büyük eğitim ve sağlık desteği işte şartlar ve detaylar...

Kavga eden komşuların fotoğrafındaki 3 farkı 15 saniyede görebiliyorsanız, gözleriniz bir kartal kadar keskin!

Emeklinin gözleri ışıldayacak! Emekliye 20.000 TL ek ödeme onaylandı!

İşinizi büyütün! Kadın girişimcilere 450.000 TL'ye kadar kredi fırsatı

Bolu'da yatırım fırsatı: 1.580.400 TL değerinde arsa satışa çıkıyor!

Sigaraya okkalı zam! Tiryakileri tek tek bıraktıracak yeni fiyatı!

İŞKUR'dan çalışmak isteyenlere müjde! Huzurevleri için sınavsız personel alımı...

Lise mezunlarına polis olma fırsatı! EGM binlerce polis alımı yapacak!

Sıfır ev almak isteyenler dikkat hangi bankalar tüm bedeli karşılıyor!