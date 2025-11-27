Niğde'de Silahla Mala Zarar Veren Firari Şüpheliler Yakalandı

Niğde'de silahla mala zarar verme ve tehdit suçlarına karışan T.K. ve S.S., başka ilde yakalanıp Niğde'ye getirildi; mahkemece tutuklandılar.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 12:03
Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, silahla mala zarar verme ve tehdit olayına karışan firari şüpheliler yakalandı.

Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ile KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla firari şüpheliler T.K. ve S.S., başka bir ilde tespit edilerek gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Niğde'ye getirildi ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hâkimlikçe her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

