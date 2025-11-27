Niğde'de Silahla Mala Zarar Veren Firari Şüpheliler Yakalandı

Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, silahla mala zarar verme ve tehdit olayına karışan firari şüpheliler yakalandı.

Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ile KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla firari şüpheliler T.K. ve S.S., başka bir ilde tespit edilerek gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Niğde'ye getirildi ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hâkimlikçe her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

