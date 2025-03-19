Niğde'de Silahlı Yaralama Olayında 4 Şüpheli Tutuklandı

Niğde'nin Bor ilçesinde 1 kişinin silahla yaralanmasına karışan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 19:26
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 19:26
Niğde'de Silahlı Yaralama Olayında 4 Şüpheli Tutuklandı

Niğde'de Silahlı Yaralama Olayında Şüphelilere Operasyon

Niğde'nin Bor ilçesinde 17 Mart tarihinde gerçekleşen silahlı yaralama olayı sonrasında gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Olayın mağduru A.K., İftiyan Mahallesi Şeker Evleri Caddesi'nde silahla yaralanmıştı.

Yaralamaya Karışan Şüpheliler Yakalandı

Bor Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen C.Ö, K.E, H.H.Ö, B.A. ve H.Y isimli şüphelileri yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleriyle, C.Ö, K.E, H.H.Ö. ve B.A hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer şüpheli H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Niğde'de Silahlı Yaralama Olayında 4 Şüpheli Tutuklandı

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