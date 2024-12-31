Niğde'de Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazından Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 38 yaşındaki Yavuz Ö. hayatını kaybetti. Olay, Ulukışla köyünde yer alan müstakil evde meydana geldi.

Yavuz Ö.'den haber alamayan yakınları, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden ekipler, hareketsiz yatan Yavuz Ö.'yü buldu ve yapılan incelemelerde karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yavuz Ö.'nün cenazesi, adli süreç sonrası Altunhisar İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu trajik olay, karbonmonoksit zehirlenmelerinin tehlikelerine bir kez daha dikkat çekti.