DOLAR
35,36 -0,09%
EURO
36,77 -0,01%
ALTIN
2.969,78 -0,25%
BITCOIN
3.358.492,5 -0,42%

Niğde'de Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazından Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Niğde Altunhisar'da sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 38 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 15:00
Niğde'de Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazından Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 38 yaşındaki Yavuz Ö. hayatını kaybetti. Olay, Ulukışla köyünde yer alan müstakil evde meydana geldi.

Yavuz Ö.'den haber alamayan yakınları, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden ekipler, hareketsiz yatan Yavuz Ö.'yü buldu ve yapılan incelemelerde karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yavuz Ö.'nün cenazesi, adli süreç sonrası Altunhisar İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu trajik olay, karbonmonoksit zehirlenmelerinin tehlikelerine bir kez daha dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Falezlerden Deniz Düşen Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
2
Tekirdağ'da Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
3
Rusya Savunma Bakanı Belousov, Karadeniz Filosu'nun Piyade Birliklerini Denetledi
4
Milli Savunma Bakanı Güler Iğdır'da Terörle Mücadele Vurgusu Yaptı
5
Burdur'da 383 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi
6
Mardin'de Yeni Yıl Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi
7
Kırgızistan FETÖ Okullarını Maarif Vakfı'na Devretti

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler