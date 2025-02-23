Niğde'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, İki Yaralı

Niğde'de bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 19:02
Niğde'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, İki Yaralı

Niğde'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Niğde'de yaşanan bir trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, B.B. yönetimindeki hafif ticari araç, Ankara-Niğde Otoyolu üzerinde Yeşilgölcük mevkisi'nde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazanın ardından ihbar üzerine hızla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede, sürücü B.B. yaşamını yitirirken, araçtaki yolcular F.G. (19) ve H.A. (24) ağır yaralandı.

Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaşamını yitiren sürücü B.B.'nin cenazesi ise otopsi işlemleri için morga sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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