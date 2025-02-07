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Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Niğde'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi tutuklandı, 15 kilo uyuşturucu ile 18 bin lira ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 20:40
Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Uyuşturucu Operasyonu Niğde'de Gerçekleşti

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri önemli bir başarıya imza attı. Ekipler, tespit ettikleri bir şüpheli araçta detaylı arama gerçekleştirdi.

Ele Geçirilen Uyuşturucu ve Paralar

Yapılan aramalar sonucunda, araçta ve şüphelilerin üzerinde toplam 15 kilo 390 gram sentetik uyuşturucu ile 18 bin 200 lira nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 5 zanlı gözaltına alındı.

Adli Süreç ve Tutuklama

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si...

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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