Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Niğde'de narkotik operasyonunda 16,22 gr sentetik, 6,65 gr esrar, 268 sentetik hap ve silah ele geçirildi; 4 zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 20:12
Narkotik ekipleri çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirdi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda ekipler, 16,22 gram sentetik uyuşturucu, 6,65 gram esrar, 268 sentetik hap, uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 şarjör ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

