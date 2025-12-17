DOLAR
42,72 -0,05%
EURO
50,08 0,23%
ALTIN
5.929,54 -0,18%
BITCOIN
3.721.005,34 0,64%

Niğde'de Uyuşturucuyla Mücadele: 14 Etkinlikte 950 Kişiye Bilgilendirme

Niğde Narkotik ekipleri 08-14 Aralık 2025'te ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ ve ’Narkonokta’ projeleriyle 14 etkinlikte 950 vatandaşa bilgilendirme yaptı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 13:38
Niğde'de Uyuşturucuyla Mücadele: 14 Etkinlikte 950 Kişiye Bilgilendirme

Niğde'de Uyuşturucuyla Mücadele: 14 Etkinlikte 950 Kişiye Bilgilendirme

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 08-14 Aralık 2025 tarihleri arasında önleyici faaliyet ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Projeler ve Etkinlikler

Bu kapsamda ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ ve ’Narkonokta’ projeleri çerçevesinde toplam 14 etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinliklerde 950 vatandaşa ulaşılarak uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı ve farkındalık oluşturmak amacıyla el broşürleri dağıtıldı.

Çalışmaların Sürekliliği

Yapılan açıklamada toplumun her kesimini bilinçlendirmeye yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtilerek özellikle ailelerin ve gençlerin bu konuda duyarlı olmasının önemine dikkat çekildi.

NİĞDE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE ÖNLEYİCİ FAALİYET...

NİĞDE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE ÖNLEYİCİ FAALİYET VE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

NİĞDE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE ÖNLEYİCİ FAALİYET...

İLGİLİ HABERLER

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AFAD 16’ncı Kuruluş Yıl Dönümünü Eskişehir’de Kutladı
2
İstanbul’da Yeni Nesil Suç Örgütüne 4 Operasyon: 25 Gözaltı, Kadın Tetikçiler Yakalandı
3
Bakanlık İnceleme Başlattı: Büyükçekmece Huzurevinde Şiddet İddiası
4
Malatya'da CHP'li Ergül Günaydın Partisinden İstifa Etti
5
Afyonkarahisar'da jandarma 1 milyon 200 bin TL değerinde 2 bin 200 şişe kaçak parfüm ele geçirdi
6
Kayseri'de Heimlich manevrası: Sosyal medyadan öğrenen nakliyeci bebeği kurtardı
7
Aydın Köşk'te Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı, Araçlar Küle Döndü

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi