Niğde'de Uyuşturucuyla Mücadele: 14 Etkinlikte 950 Kişiye Bilgilendirme

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 08-14 Aralık 2025 tarihleri arasında önleyici faaliyet ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Projeler ve Etkinlikler

Bu kapsamda ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ ve ’Narkonokta’ projeleri çerçevesinde toplam 14 etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinliklerde 950 vatandaşa ulaşılarak uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı ve farkındalık oluşturmak amacıyla el broşürleri dağıtıldı.

Çalışmaların Sürekliliği

Yapılan açıklamada toplumun her kesimini bilinçlendirmeye yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtilerek özellikle ailelerin ve gençlerin bu konuda duyarlı olmasının önemine dikkat çekildi.

NİĞDE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE ÖNLEYİCİ FAALİYET VE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.