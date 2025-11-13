Niğde-Kayseri Karayolu'nda Feci Kaza: 3 Ölü, 6 Yaralı

Çamardı kavşağında iki otomobil çarpıştı

Niğde-Kayseri karayolu Çamardı kavşağında meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında Çamardı istikametinden Niğde-Kayseri yoluna çıkış yapan R.Ü. idaresindeki otomobil ile Niğde’den Kayseri yönüne seyir halinde bulunan S.Y. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada; S.Y. yönetimindeki araçta sürücü ile S.H., G.G. ve C.Ü. bulunuyordu. Diğer otomobilde sürücü R.Ü. ile K.Ü., D.Ü., B.Ü. ve M.Ü. yer aldı.

Olayın ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen R.Ü., K.Ü. ve D.Ü. hayatını kaybetti. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle Niğde-Kayseri istikameti bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

