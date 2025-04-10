Niğde, Kayseri ve Sivas İçin Meteoroloji'den Kar Alarmı

Niğde, Kayseri ve Sivas İçin Uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Niğde, Kayseri ve Sivas için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, bu illerde yaşamı felç edebilecek seviyede kar yağışlarının beklediği belirtildi.

Özellikle İç Anadolu'nun doğu kesimleri için alarm verilirken, kar yağışı ve don olayları için tarih de verildi. Meteoroloji uzmanları, yarın öğle saatlerinden itibaren bu üç ilde etkili olacak kuvvetli yağışların, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve ardından yoğun kar yağışına dönüşeceğini bildirdi.

Doğu Karadeniz’de Zorlu Günler Başlıyor

Doğu Karadeniz Bölgesi için de Meteoroloji’nin uyarıları sürmeye devam ediyor. Yarın sabah saatlerinde Ordu, Tokat’ın kuzey ve doğu ilçelerinde başlayacak kuvvetli yağışların, öğleden sonra etkisini artırarak Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Gümüşhane’nin kuzeyi ve Artvin’in batısında hissedileceği açıkladı. Bölgede kıyı şeridinde sağanak, iç kesimlerde ise yoğun kar bekleniyor.

Olumsuz Durumlar İçin Önlemler Alınmalı

Uzmanlar, beklenen yoğun kar ve yağışların beraberinde getirebileceği olumsuzlukları da vurguladı. Sel, su baskını, buzlanma ve don olaylarının yanı sıra yoğun kar yağışının neden olabileceği tipinin ulaşımda ciddi aksamalara yol açabileceği uyarısında bulunuldu. Ayrıca, kar kalınlığının artabileceği bölgelerde yaşayanların çatı çökmelerine karşı tedbirli olmaları gerektiği de ifade edildi.