Niğde Merkezli Kaçakçılık Operasyonunda 9 Zanlı Yakalandı

Niğde ve Nevşehir'de Kaçakçılık Operasyonu

Niğde merkezli olarak gerçekleşen kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheliye ulaşıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonuyla önemli bir çalışma yürüttü.

Eş Zamanlı Operasyonlar

Niğde ve Nevşehir'de eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon neticesinde, 9 şüpheli yakalandı. Ekipler, şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında detaylı aramalar gerçekleştirdi.

Ele Geçirilen Silahlar

Yapılan aramalarda, 8 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve toplamda 201 fişek ele geçirildi.

Adli İşlemler

Operasyonda yakalanan 8 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan bir zanlı ise cezaevine teslim edildi.

