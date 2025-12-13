DOLAR
Niğde Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ÇKS Uyarısı: Başvurular 31 Aralık 2025'te Sona Eriyor

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 üretim yılı ÇKS başvurularının 31 Aralık 2025'te sona ereceğini duyurdu; üreticiler başvurularını zamanında tamamlamalı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:27
Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 31 Aralık 2025 tarihinde sona ereceğini duyurdu.

Başvuruların Önemi

Yapılan açıklamada, çiftçilerin desteklemelerden yararlanabilmesi ve herhangi bir mağduriyet yaşamaması için başvurularını belirtilen süre içerisinde tamamlamalarının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Başvuru Yöntemleri ve Tavsiye

2026 yılı ÇKS başvuru işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sona ereceği hatırlatılarak, üreticilerin başvurularını son güne bırakmamaları tavsiye edildi.

Çiftçilerin ÇKS başvurularını Ziraat Odalarına şahsen başvurarak yapabilecekleri; dileyen üreticilerin ise e-Devlet sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri belirtildi.

