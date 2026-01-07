Niğde, UCLG-MEWA 2026 Yönetim Kurulu Toplantısı'na Ev Sahipliği Yapacak

Niğde, UCLG-MEWA 2026 Yönetim Kurulu Toplantısı’na ev sahipliği yapıyor

Niğde Belediyesi; 17 ülkeyi kapsayan UCLG-MEWA 2026 Bahar Dönemi Yönetim Kurulu Toplantısı için hazırlıklara başladı. Toplantının hazırlık ve koordinasyon süreci, Niğde’de imzalanan Ev Sahibi Kent Sözleşmesi ile resmen start aldı.

İmza töreni ve katılımcılar

20-21 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek organizasyon için düzenlenen imza törenine Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, UCLG-MEWA Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Murat Duman ve UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Yehia İbrahim katıldı. Başkan Özdemir, bunun şehir tarihinde bir ilk olduğunu vurguladı ve toplantıya 17 ülkeden yerli-yabancı belediye başkanları, akademisyenler ve uzmanların katılacağını belirtti.

Özdemir, Niğde’nin 10 bin yıllık geçmişi, sanayisi ve kültürel değerleriyle bu buluşmaya hazır olduğunu ifade ederek toplantının stratejik önemine dikkat çekti.

Dev zirvenin ana teması: Su

Başkan Özdemir, suyun bölge coğrafyası için hayati önem taşıdığını vurguladı ve şöyle dedi: "Suyu ana temamız yapıyoruz. Çünkü su, özellikle UCLG-MEWA üyesi 17 ülke ve bizim coğrafyamız için gelecekteki en büyük sorun ve en değerli varlığımızdır. Niğde’de su üzerine yaptığımız çalışmaları, dünyadaki ve bölgemizdeki örnekleri detaylıca değerlendireceğiz"

Gündem başlıkları

Toplantıda ele alınacak konular arasında yenilikçi şehir anlayışı ve akıllı şehir uygulamaları, akıllı su yönetimi ve su stresi ile mücadele, iklim değişikliği ve kuraklık, yeşil dönüşüm, afetlere karşı dirençli şehir inşası, akıllı ulaşım sistemleri, yerel diplomasi ve belediyeler arası iş birliğinin güçlendirilmesi yer alıyor. Başkan Özdemir, organizasyonun yalnızca teknik bir toplantı değil, aynı zamanda Niğde’nin tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin uluslararası platformda tanıtımı için güçlü bir fırsat olduğunu belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

UCLG-MEWA değerlendirmesi

Törende konuşan UCLG-MEWA Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Murat Duman, teşkilatın misyonunu "yerel ile küresel arasında köprü kurmak" şeklinde özetledi ve şunları söyledi: "Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını yerele taşırken, yereldeki başarıları da küresel gündeme aktarıyoruz. Niğde, başarılı çalışmalarıyla yakından takip ettiğimiz ve Denetim Kurulu üyemiz olan çok kıymetli bir paydaşımız. Bu zirve ile Niğde’nin potansiyeli dünya tarafından çok daha net algılanacak"

Niğde, bu uluslararası toplantı ile kent yönetimi ve su yönetimi alanındaki uygulamalarını paylaşmayı ve bölge gündemindeki kritik konulara katkı sunmayı hedefliyor.

NİĞDE BELEDİYESİ, 17 ÜLKEYİ KAPSAYAN UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU TOPLANTISI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRLANIYOR.