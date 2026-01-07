Niğde, UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı'na Ev Sahipliği Yapıyor

Niğde UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı'na hazırlanıyor

Niğde Belediyesi, 17 ülkeyi kapsayan UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) 2026 Bahar Dönemi Yönetim Kurulu Toplantısı'nın hazırlık ve koordinasyon süreci, Niğde'de imzalanan 'Ev Sahibi Kent Sözleşmesi' ile resmen başladı.

İmza töreni ve katılımcılar

İmza törenine Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, UCLG-MEWA Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Murat Duman ve UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Yehia İbrahim katıldı. Toplantı, 20-21 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek ve çok sayıda ulusal ile uluslararası katılımcıyı ağırlayacak.

Zirvenin ana teması: Su

Başkan Emrah Özdemir organizasyonun şehir tarihinde bir ilk olduğunu vurguladı ve Niğde'nin 10 bin yıllık geçmişi, sanayisi ve kültürel değerleriyle buluşmaya hazır olduğunu ifade etti. Özdemir ayrıca toplantının stratejik önemini öne çıkararak şunları söyledi: "Suyu ana temamız yapıyoruz. Çünkü su, özellikle UCLG-MEWA üyesi 17 ülke ve bizim coğrafyamız için gelecekteki en büyük sorun ve en değerli varlığımızdır. Niğde’de su üzerine yaptığımız çalışmaları, dünyadaki ve bölgemizdeki örnekleri detaylıca değerlendireceğiz".

Gündem maddeleri ve hedefler

Toplantıda ele alınacak başlıklar arasında yenilikçi şehir anlayışı ve akıllı şehir uygulamaları, akıllı su yönetimi ve su stresi ile mücadele, iklim değişikliği, kuraklık ve yeşil dönüşüm, afetlere karşı dirençli şehirlerin inşası, akıllı ulaşım sistemleri, yerel diplomasi ve belediyeler arası iş birliğinin güçlendirilmesi ile yerel güçlerin küresel etkiye dönüşmesi yer alıyor. Başkan Özdemir organizasyonun sadece teknik bir toplantı olmadığını; aynı zamanda Niğde'nin tarihi, kültürel ve turistik değerlerini uluslararası platformda tanıtma fırsatı olduğunu belirtti ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

UCLG-MEWA'dan değerlendirme

Dr. Ali Murat Duman ise teşkilatın temel misyonunu özetleyerek, "Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını yerele taşırken, yereldeki başarıları da küresel gündeme aktarıyoruz. Niğde, başarılı çalışmalarıyla yakından takip ettiğimiz ve Denetim Kurulu üyemiz olan çok kıymetli bir paydaşımız. Bu zirve ile Niğde’nin potansiyeli dünya tarafından çok daha net algılanacak" ifadelerini kullandı.

Niğde, ev sahibi kent olarak yapılacak tartışmalar ve sunumlarla hem bölgesel sorunlara çözüm arayışlarına katkı sağlamayı hem de kent kimliğini uluslararası arenada güçlendirmeyi hedefliyor.

Niğde dünyaya açılıyor