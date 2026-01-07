Niğde, UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı'na Ev Sahipliği Yapıyor

Niğde, 20-21 Nisan'da 17 ülkeyi buluşturacak UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı'na ev sahipliği yapacak; zirvenin ana teması su olacak.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 12:56
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 12:56
Niğde, UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı'na Ev Sahipliği Yapıyor

Niğde UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı'na hazırlanıyor

Niğde Belediyesi, 17 ülkeyi kapsayan UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) 2026 Bahar Dönemi Yönetim Kurulu Toplantısı'nın hazırlık ve koordinasyon süreci, Niğde'de imzalanan 'Ev Sahibi Kent Sözleşmesi' ile resmen başladı.

İmza töreni ve katılımcılar

İmza törenine Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, UCLG-MEWA Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Murat Duman ve UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Yehia İbrahim katıldı. Toplantı, 20-21 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek ve çok sayıda ulusal ile uluslararası katılımcıyı ağırlayacak.

Zirvenin ana teması: Su

Başkan Emrah Özdemir organizasyonun şehir tarihinde bir ilk olduğunu vurguladı ve Niğde'nin 10 bin yıllık geçmişi, sanayisi ve kültürel değerleriyle buluşmaya hazır olduğunu ifade etti. Özdemir ayrıca toplantının stratejik önemini öne çıkararak şunları söyledi: "Suyu ana temamız yapıyoruz. Çünkü su, özellikle UCLG-MEWA üyesi 17 ülke ve bizim coğrafyamız için gelecekteki en büyük sorun ve en değerli varlığımızdır. Niğde’de su üzerine yaptığımız çalışmaları, dünyadaki ve bölgemizdeki örnekleri detaylıca değerlendireceğiz".

Gündem maddeleri ve hedefler

Toplantıda ele alınacak başlıklar arasında yenilikçi şehir anlayışı ve akıllı şehir uygulamaları, akıllı su yönetimi ve su stresi ile mücadele, iklim değişikliği, kuraklık ve yeşil dönüşüm, afetlere karşı dirençli şehirlerin inşası, akıllı ulaşım sistemleri, yerel diplomasi ve belediyeler arası iş birliğinin güçlendirilmesi ile yerel güçlerin küresel etkiye dönüşmesi yer alıyor. Başkan Özdemir organizasyonun sadece teknik bir toplantı olmadığını; aynı zamanda Niğde'nin tarihi, kültürel ve turistik değerlerini uluslararası platformda tanıtma fırsatı olduğunu belirtti ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

UCLG-MEWA'dan değerlendirme

Dr. Ali Murat Duman ise teşkilatın temel misyonunu özetleyerek, "Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını yerele taşırken, yereldeki başarıları da küresel gündeme aktarıyoruz. Niğde, başarılı çalışmalarıyla yakından takip ettiğimiz ve Denetim Kurulu üyemiz olan çok kıymetli bir paydaşımız. Bu zirve ile Niğde’nin potansiyeli dünya tarafından çok daha net algılanacak" ifadelerini kullandı.

Niğde, ev sahibi kent olarak yapılacak tartışmalar ve sunumlarla hem bölgesel sorunlara çözüm arayışlarına katkı sağlamayı hem de kent kimliğini uluslararası arenada güçlendirmeyi hedefliyor.

Niğde dünyaya açılıyor

Niğde dünyaya açılıyor

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri ambulansları 2025'te 174 bin kişiye hastane öncesi hizmet sundu
2
FIFA Dünya Kupası İstanbul'da: Orijinal Kupa Türkiye'ye Geldi
3
Denizli'de 'Verem Hastalığı ve Korunma Yolları' Yarışması Sonuçlandı
4
Başoğlu Kocaeli Esnaf Odası Başkanlığına Aday: "Esnafın Yalnızlığına Son Vereceğiz"
5
Vali Akbıyık 3 Yıllık Bilançosunu Açıkladı: Muğla'ya Milyarlarca TL'lik Yatırım
6
Jandarma Tatbikatı: İz Takip Köpeği Mercek 3 Dakikada Kayıp Kişiyi Buldu
7
Kayseri'de 174 Bin Kişiye Hastane Öncesi Müdahale: 2025'te 362 Bin Çağrı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları