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Nijer'de Devrik Lider Bazum'un Yakınlarına Yönelik Vatandaşlık İptali

Nijer'de devrik lider Bazum'a yakın kişilerin vatandaşlıkları, suçlamalar nedeniyle geçici olarak düşürüldü.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 14:39
Nijer'de Devrik Lider Bazum'un Yakınlarına Yönelik Vatandaşlık İptali

Nijer'de Şok Gelişme: Devrik Liderin Yakınlarına Yönelik Vatandaşlık İptali

Nijer, Temmuz 2023'te gerçekleştirilen darbenin ardından devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un yakın çevresindeki 9 kişinin vatandaşlıklarını geçici olarak düşürdü.

Kararnamenin Detayları

Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahmane Tchiani tarafından imzalanan resmi kararname, bu kişilere "vatana ihanet" ve "casusluk" gibi ağır suçlamalar yöneltilmesi sebebiyle uygulanmış. Bu bireylerin, darbeden sonra ülkeyi terk ettikleri bildirildi.

Genişletilmiş Vatandaşlık İptali Kapsamı

27 Ağustos 2023 tarihinde, Nijer hükûmeti "yabancı güçlere istihbarat sağlamak" ve "devlete komplo kurmak" gibi suçlamaları içeren bir kararname daha imzaladı. Bu çerçevede, böyle suçlamalarla yüzleşen kişilerin de geçici olarak vatandaşlıktan çıkarılabileceği duyuruldu.

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