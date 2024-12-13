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Nijer'de Yalan Haber Suçlamasıyla BBC'nin Yayınları Durduruldu

Nijer'de BBC'nin 'yalan haber' iddiasıyla yayınları 3 ay süreyle askıya alındı. İletişim Bakanlığı durumu açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 14:30
Nijer'de Yalan Haber Suçlamasıyla BBC'nin Yayınları Durduruldu

Nijer'de BBC'nin Yayınları Yalan Haber Sebebiyle Durduruldu

Nijer'de İngiliz kamu yayıncısı BBC, "yalan haber" yapma suçlamasıyla yayınlarını askıya aldı. Nijer İletişim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, BBC'nin gerçekleştirdiği yayınların "kamu huzurunu ve askerin moralini bozmayı" amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, bu sebeple BBC'nin yayınlarının 3 ay süreyle durdurulduğu vurgulandı. Bu karar, Nijer'deki Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşen askeri darbe sonrasında alınan önlemlerle ilişkilendirilmektedir.

BBC, daha önce France 24 ve RFI gibi kuruluşların ardından yayınları durdurulan üçüncü medya organı olma özelliğini taşıyor. Yayınlarını yerel radyo kanalları aracılığıyla gerçekleştiren BBC, bu adımlarla Nijer'deki medya atmosferinde önemli bir değişime zemin hazırlamaktadır.

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