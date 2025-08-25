DOLAR
Nijer Ordusu: Boko Haram Lideri 'Bakoura' Çad Gölü'nde Hava Saldırısında Öldürüldü

Nijer ordusu, Boko Haram lideri İbrahim Mahamadou 'Bakoura'nın Çad Gölü havzasındaki hava saldırısında öldüğünü açıkladı; örgüt iddiayı reddetti.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 14:33
Nijer ordusu 'Bakoura'nın öldüğünü duyurdu

Nijer ordusu, terör örgütü Boko Haram'ın elebaşı 'Bakoura' lakaplı İbrahim Mahamadou'nun Çad Gölü havzasında gerçekleştirilen bir hava saldırısında öldüğü yönünde açıklama yaptı.

Operasyonun ayrıntıları

Ordu açıklamasına göre, 15 Ağustos'ta düzenlenen üç ardışık operasyonda örgütün bazı üst düzey isimleriyle birlikte etkisiz hale getirilen 'Bakoura'nın, saldırı öncesinde haftalarca takip edildiği belirtildi.

Örgüt ise iddiaları reddederek ordunun açıklamasını "propaganda" olarak nitelendirdi.

Bakoura'nın rolü ve bölgesel etkiler

'Bakoura', 2021'den bu yana örgütün elebaşıydı. Örgütün eski lideri Aboubacar Shekau'nun 2021'deki ölümünün ardından başa geçtiği bildirildi.

Boko Haram, Nijerya'da 2000'li yılların başından beri faaliyet gösteriyor. 2009'dan bu yana düzenlenen saldırılarda on binlerce kişi hayatını kaybetti. Örgüt, 2015'ten itibaren Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenlemeye başladı.

Çad Gölü havzasındaki eylemlerde en az 2 bin kişinin hayatını kaybettiği, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle ise yüz binlerce kişinin göç etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

