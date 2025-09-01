Nijerya 2030 Hedefi: Yapay Zeka ile 1 Trilyon Dolar Ekonomi

Nijerya hükümeti, 2030 yılına kadar 1 trilyon dolarlık ekonomi hedefine ulaşmak için yapay zeka teknolojilerini öncelikli strateji haline getiriyor. İletişim, İnovasyon ve Dijital Ekonomi Bakanı Dr. Bosun Tijani konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Tijani'nin vurguları

Tijani, TIME dergisinin 2025 yılı "Yapay Zeka Alanında En Etkili 100 Kişi" listesine seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, yapay zekanın Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun ekonomik vizyonunda merkezi bir rol oynadığını belirtti. Listede Elon Musk ve Sam Altman ile birlikte yer almasının, Nijerya'nın küresel yapay zeka sahnesindeki etkisinin arttığının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

NAIS ve somut adımlar

Bakan, ülkenin 2030 hedefine katkı sağlayacak stratejiyi şöyle özetledi: "Ulusal Yapay Zeka Stratejimiz (NAIS) çerçevesinde 120'den fazla uzmanımızın katkısıyla uzun vadeli bir yol haritası oluşturduk."

Tijani ayrıca yerli girişimcileri desteklediklerini ve sağlık, tarım, eğitim ve finansal kapsayıcılık gibi kritik sektörlerde yapay zeka uygulamalarının pilot projelerle hayata geçirildiğini belirtti.

Kurumsal yapı ve sürdürülebilirlik

Nijerya İletişim ve Dijital Ekonomi Bakanlığı, sürdürülebilirlik ve iş birliği için "AI Collective" adıyla araştırmacı ve uygulayıcı bir topluluk kurdu; uzun vadeli yatırımları yönlendirmek üzere ise "AI Trust" isimli yapıyı oluşturdu.