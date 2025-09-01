DOLAR
41,11 0,17%
EURO
48,21 -0,14%
ALTIN
4.588,4 -0,56%
BITCOIN
4.464.069,33 0,47%

Nijerya 2030 Hedefi: Yapay Zeka ile 1 Trilyon Dolar Ekonomi

Nijerya, Dr. Bosun Tijani öncülüğünde NAIS, AI Collective ve AI Trust ile yapay zekayı kullanarak 2030'a kadar 1 trilyon dolarlık ekonomi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 13:53
Nijerya 2030 Hedefi: Yapay Zeka ile 1 Trilyon Dolar Ekonomi

Nijerya 2030 Hedefi: Yapay Zeka ile 1 Trilyon Dolar Ekonomi

Nijerya hükümeti, 2030 yılına kadar 1 trilyon dolarlık ekonomi hedefine ulaşmak için yapay zeka teknolojilerini öncelikli strateji haline getiriyor. İletişim, İnovasyon ve Dijital Ekonomi Bakanı Dr. Bosun Tijani konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Tijani'nin vurguları

Tijani, TIME dergisinin 2025 yılı "Yapay Zeka Alanında En Etkili 100 Kişi" listesine seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, yapay zekanın Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun ekonomik vizyonunda merkezi bir rol oynadığını belirtti. Listede Elon Musk ve Sam Altman ile birlikte yer almasının, Nijerya'nın küresel yapay zeka sahnesindeki etkisinin arttığının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

NAIS ve somut adımlar

Bakan, ülkenin 2030 hedefine katkı sağlayacak stratejiyi şöyle özetledi: "Ulusal Yapay Zeka Stratejimiz (NAIS) çerçevesinde 120'den fazla uzmanımızın katkısıyla uzun vadeli bir yol haritası oluşturduk."

Tijani ayrıca yerli girişimcileri desteklediklerini ve sağlık, tarım, eğitim ve finansal kapsayıcılık gibi kritik sektörlerde yapay zeka uygulamalarının pilot projelerle hayata geçirildiğini belirtti.

Kurumsal yapı ve sürdürülebilirlik

Nijerya İletişim ve Dijital Ekonomi Bakanlığı, sürdürülebilirlik ve iş birliği için "AI Collective" adıyla araştırmacı ve uygulayıcı bir topluluk kurdu; uzun vadeli yatırımları yönlendirmek üzere ise "AI Trust" isimli yapıyı oluşturdu.

İLGİLİ HABERLER

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Triatlet Berkan Kobal bisiklet kazasında hayatını kaybetti
2
Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş
3
TCG İçel (F-518) Sefine Tersanesi'nde Denize İndirildi — MİLGEM İstif Sınıfı 8. Gemi
4
Beşiktaş'ta Çöpte Bulunan Bebek: Anne Elif A. Adliyeye Sevk Edildi
5
MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025
6
İzmir Çiğli'de silahlı saldırı: 6 şüpheli gözaltında
7
Binali Yıldırım: Adaletin Yükselmesi Türkiye'yi Daha Güvenilir Kılar — Erzincan Adli Yıl Açılışı

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu