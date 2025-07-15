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Nijerya'da 15 Temmuz Anma Etkinliği Düzenlendi

Nijerya'nın başkenti Abuja'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma etkinliği gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 19:22
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 19:22
Nijerya'da 15 Temmuz Anma Etkinliği Düzenlendi

Nijerya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kutlaması

Nijerya'nın başkenti Abuja, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anlamlı bir anma etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinlik, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği tarafından organize edilerek, önemli bir mesaj vermek amacıyla gerçekleştirildi.

Saygı Duruşu ve Dualar

Etkinlik, 13 Temmuz'da vefat eden eski Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari için düzenlenen saygı duruşuyla başladı. Ardından, İstiklal Marşı ve Nijerya milli marşı eşliğinde, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve şehitler için dualar yapıldı.

Büyükelçi Mehmet Poroy'un Konuşması

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy, etkinlikte yaptığı konuşmada 15 Temmuz'un Türkiye demokrasi tarihindeki kritik rolüne vurgu yaptı. Poroy, Türk milletinin demokrasiye olan bağlılığını belirtirken, darbe girişimini engellemek adına 251 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

FETÖ Tehdidine Dikkat

Büyükelçi Poroy, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün halen birçok ülkede eğitim, sağlık ve insani yardım gibi alanlarda faaliyet gösterdiğine dikkat çekti. Bu yapının her ülke için bir tehdit oluşturduğunu belirten Poroy, Türkiye'nin FETÖ yapılanmasıyla ilgili önemli adımlar attığını ve çok sayıda kurumun Türkiye tarafından devralındığını ifade etti.

Nijerya'da Yaşayan Türkler Uyarıldı

FETÖ'nün Nijerya'daki varlığına da değinen Poroy, vadettiği eğitim ve sağlık hizmetlerinin yanıltıcı olabileceğini ve bu nedenle Nijerya'da yaşayan Türk vatandaşlarının dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Nijeryalı yetkililerle FETÖ hakkında düzenli bilgi paylaşımında bulunduklarını belirterek, dost ülke Nijerya'dan bu konuda hassas bir yaklaşım beklediklerini dile getirdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Nijerya'nın başkenti Abuja'da anma etkinliği...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Nijerya'nın başkenti Abuja'da anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy, konuşma yaptı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Nijerya'nın başkenti Abuja'da anma etkinliği...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Nijerya'nın başkenti Abuja'da anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy, konuşma yaptı.

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