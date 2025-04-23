Nijerya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Nijerya'da 23 Nisan Eğlencesi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Nijerya'da özel bir törenle kutlandı. Nijerya Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği himayesinde düzenlediği etkinlikle, hem Türk hem de Nijeryalı çocukları bir araya getirdi.

Etkileşimli Etkinlikler

Etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Elif Duru, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) bağımsızlık mücadelesindeki rolünü vurgulayarak, "Vatanımızın işgal edildiği bir dönemde açılan Büyük Millet Meclisimiz, halkımıza moral ve güç aşılamıştır" dedi.

Duru, 23 Nisan'ın çocuklara ithaf edilmesinin önemine değinerek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu bayramı çocuklara armağan etmesi, Türkiye'nin çocuklara olan inancının bir sembolüdür" diyerek, çocukların geleceğin temeli olduğunu belirtti.

Çocuklar Geleceğin Teminatı

YEE Müdürü Musa Erbaş da yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın yalnızca Türkiye'nin değil, tüm dünya çocuklarının bayramı olduğunu vurguladı. Erbaş, "Çocuklar, en kıymetli varlıklarımızsınız. Geleceği inşa edecek olan sizlersiniz. Sağlıklı ve mutlu bir dünya için birlikte çalışmalıyız" dedi.

Etkinlikte, yetim çocuklar Türkçe şarkılar söylerken, çeşitli şiirler okunup konser verildi. Ayrıca, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi’nin koltuğu, 23 Nisan vesilesiyle temsilen Nijeryalı İbrahim Shehu Osman'a devredildi.

Neşeyle Sona Erdi

Etkinlik, şarkılar, oyunlar ve yemek ikramıyla sona ererek, katılımcılara neşeli anlar yaşattı. 23 Nisan coşkusu, farklı kültürlerin bir araya gelmesiyle unutulmaz bir deneyim oluşturdu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Nijerya'da tören düzenlendi. Nijerya Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği himayesinde düzenlediği programa vatandaşlar, yetim çocukların yanı sıra Türk ve Nijeryalı çocuklar da katıldı. YEE Müdürü Musa Erbaş konuşma yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Nijerya'da tören düzenlendi. Nijerya Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği himayesinde düzenlediği programa vatandaşlar, yetim çocukların yanı sıra Türk ve Nijeryalı çocuklar da katıldı. YEE Müdürü Musa Erbaş konuşma yaptı.