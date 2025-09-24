Nijerya'da 3 Askere Müebbet: Yasa Dışı Silah Satışı ve Terör İşbirliği

Nijerya'da üç asker, yasa dışı silah satışı ve terör örgütleriyle işbirliği suçlarından müebbet hapse çarptırıldı; bir asker ise 15 yıl aldı.

Nijerya'da güvenlik sorunlarının sürdüğü bir dönemde, orduya yönelik ciddi bir yargılama sonucu üç askeri personel yasa dışı silah satışı ve terör örgütleriyle işbirliği suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme süreci ve cezalar

Nijerya ordusunun açıklamasına göre, Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'deki askeri mahkemede toplam dört asker hakkında dava görüldü. Mahkeme, üç askeri personeli yasa dışı silah satışı ve terör örgütleriyle işbirliği suçlarından müebbet hapse mahkum ederken, diğer bir askere farklı suçlamalardan dolayı 15 yıl hapis cezası verdi.

Komutanın açıklaması ve ordunun tutumu

Askeri mahkeme Başkanı Tuğgeneral Mohammed Abdullahi, davaya ilişkin açıklamasında sanıkları "ordu disiplini, güveni ve şerefini zedeleyen kötü unsurlar" olarak tanımladı. Abdullahi ayrıca Nijerya ordusunun silah ve mühimmat satışına karşı sıfır tolerans politikası izlediğini vurguladı.

Ordu kaynaklarının açıklaması, ülkenin güvenlik kurumları içinde disiplin ve şeffaflığı sağlama çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

