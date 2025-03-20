Nijerya'da Akaryakıt Tankeri Patladı: 6 Ölü

Nijerya'nın Federal Başkent Bölgesi'nde akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 11:51
Nijerya'da Akaryakıt Tankeri Patladı: 6 Ölü

Nijerya'da Akaryakıt Tankerinin Patlaması

Nijerya'nın Federal Başkent Bölgesi'nde (FCT) akaryakıt taşıyan bir tankerin patlaması sonucunda 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayın Detayları

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı'ndan (NEMA) yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde Federal Başkent Bölgesi'ne bağlı Nyanyan yakınlarındaki Abuja-Keffi kara yolunda meydana gelen patlamada çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ancak bu kaza, Nijerya'nın akaryakıt güvenliği sorunlarını yeniden gündeme getirdi.

Önceki Vakalar

Hatırlanacağı üzere, Ocak ayında Niger ve Enugu eyaletlerinde gerçekleşen iki ayrı patlama sonucunda 114 kişi hayatını kaybetmişti. Bu olaylar, ülkede akaryakıt güvenliği ve yönetiminin önemini bir kez daha gözler önüne sermekte.

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