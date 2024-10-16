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Nijerya'da Akaryakıt Tankerinin Patlaması: 147 Ölü

Jigawa eyaletinde tanker patladı, 147 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı 300'ü aştı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 19:01
Nijerya'da Akaryakıt Tankerinin Patlaması: 147 Ölü

Nijerya'da Trajik Patlama: 147 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın kuzeyindeki Jigawa eyaletinde, akaryakıt taşıyan bir tanker, kontrolden çıkarak devrildi ve patladı. Olayda 147 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza Anı ve Patlama Sebebi

Jigawa Eyaleti Polis Sözcüsü Lawan Adamu, yaptığı basın açıklamasında, tanker kazasının Kano-Hadeja kara yolu'nda gerçekleştiğini belirtti. Hız yapan tanker, devrildikten sonra çevre halkı tarafından akaryakıtı boşaltma girişimi sırasında patladı.

Hayatını Kaybedenler ve Soruşturma

Nijerya Acil Durum Ajansı (SEMA) Jigawa Eyaleti Genel Sekreteri Haruna Mairiga, patlama sonrası ölü sayısının 147 olduğunu doğruladı. Majiya Bölge Başkanı Mahmud Sayyadi Ringim, hayatını kaybedenlerin toplu bir mezara defnedildiğini açıkladı.

Olay sonrasında itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Ulusal basında yer alan haberlere göre, kazada 300'den fazla kişi de yaralandı.

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