Nijerya'da Aşırı Yağışlar Sonucu 200'den Fazla Can Kaybı

Nijerya'da Aşırı Yağışlar Can Almaya Devam Ediyor

Nijerya'nın Niger eyaletinde meydana gelen aşırı yağışlar, büyük çaplı seller oluşturdu ve yaşamını yitirenlerin sayısı 200'ü aştı. Mokwa Bölge Başkan Yardımcısı Musa Kimboku, 29 Mayıs'ta olan felaketle ilgili yaptığı açıklamada ölü sayısının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını vurguladı.

Cenaze Törenleri ve Önlemler

Kimboku, felaketin ardından hayatını kaybedenler için toplu cenaze düzenlendiğini ifade etti. Ayrıca, artık hayatta kalan kimsenin bulunmadığına inanıldığı için kurtarma çalışmalarının durdurulduğunu aktardı. Bölgedeki hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli önlemlerin alındığını belirtti.

Yerinden Olanların Sayısı Artıyor

Niger eyaletine bağlı Mokwa bölgesinde meydana gelen seller nedeniyle 3 binden fazla kişinin yerinden olduğu bildirilmişti. Tropikal iklim kuşağındaki Nijerya'da yıllık ortalama yağış miktarı ise bölgesel olarak farklılık göstermektedir.

Geçmişte Yaşanan Felaketler

Nijerya'nın Su Bakanlığı, ülkenin bazı bölgeleri için şiddetli yağış ve sel uyarısında bulunmuştu. Hükümet, geçtiğimiz yıl şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 1235 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1,2 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu açıklamıştı.

Nijerya'nın Niger eyaletine bağlı Mokwa bölgesinde 29 Mayıs'ta etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 200'den fazla kişi hayatını kaybetti. Bölge genelinde büyük hasara yol açan sellerin ardından, çok sayıda ev yıkıldı, altyapı kullanılamaz hale geldi.

Nijerya'nın Niger eyaletine bağlı Mokwa bölgesinde 29 Mayıs'ta etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 200'den fazla kişi hayatını kaybetti. Bölge genelinde büyük hasara yol açan sellerin ardından, çok sayıda ev yıkıldı, altyapı kullanılamaz hale geldi.