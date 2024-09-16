Nijerya'da Aşırı Yağışlardan Dolayı 270 Mahkum Firar Etti

Nijerya'da Aşırı Yağışlar Sonrası Mahkum Firarı

Nijerya'nın kuzeydoğusunda bulunan Maiduguri kentinde, son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar, bir cezaevi kompleksine ciddi zararlar verdi. Bu olumsuz hava koşulları sonucunda, 270'den fazla mahkumun firar ettiği bildirildi.

Kaçışın Detayları

Nijerya Ceza İnfaz Kurumu sözcüsü Umar Abubakar, mahkumların güvenlik nedenleriyle tahliye edilirken cezaevinin duvarlarının hasar görmesi sonucu kaçtıklarını belirtti. Güvenlik güçleri, şu ana kadar 7 firari mahkumu yakalamayı başardı.

Güvenlik Önlemleri ve Tehditler

Borno Valisi Babagana Zulum, kaçan mahkumlar arasında terörist örgüt Boko Haram üyelerinin bulunduğuna dair açıklamalarda bulundu. Yetkililer, firar eden mahkumların bir kısmının terör bağlantıları hakkında henüz net bir bilgiye ulaşamadı.

Güvenlik birimleri, diğer kaçak mahkumların yakalanması için çalışmalarını sürdürmektedir.