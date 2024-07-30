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Nijerya'da Boko Haram'a Yönelik Operasyonda 8 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Borno eyaletindeki operasyonla Boko Haram'a ait 8 terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 01:43
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 01:43
Nijerya'da Boko Haram'a Yönelik Operasyonda 8 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya'da Boko Haram'a Karşı Başarılı Operasyon

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram üyesi 8 terörist yapılan bir operasyonla etkisiz hale getirildi.

Operasyonun Detayları

Nijerya Ordusu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu operasyon, Boko Haram'ın Borno'daki bir karakola düzenlediği saldırının hemen ardından gerçekleştirildi. Açıklamada, operasyon sırasında 8 teröristin öldürüldüğü ve teröristlere ait çok sayıda silah ile mühimmatın ele geçirildiği belirtildi.

Saldırıların Sonu Gelmiyor

Öncesinde, Boko Haram üyeleri Borno eyaletine bağlı Konduga bölgesindeki bir karakola saldırı düzenlemiş, bu saldırıda bir polis memuru ve bir kadın hayatını kaybetmişti.

Boko Haram, 2000’li yılların başından beri Nijerya'da aktif bir şekilde faaliyet göstermektedir. 2009'dan sonra gerçekleştirdiği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği tahmin edilmektedir. Ayrıca örgüt, 2015’ten bu yana komşu ülkeler Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılara imza atmıştır. Çad Gölü Havzası'ndaki saldırıları sonucu ise en az 2 bin kişinin hayatını kaybettiği bildirilmektedir.

Göç ve Zorluklar

Nijerya'daki artan terör saldırıları ve çatışmalar, yüz binlerce insanı göç etmeye zorlamış durumda. Bu durum, bölgede insani krizlerin derinleşmesine yol açmaktadır.

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