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Nijerya'da Boko Haram Saldırısı: 10 Kayıp

Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi, yaralılar arasında askerler de var.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 21:44
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 21:44
Nijerya'da Boko Haram Saldırısı: 10 Kayıp

Nijerya'da Boko Haram Saldırısı Can Aldı

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terörist grup Boko Haram, düzenlediği silahlı saldırıda 10 kişiyi hayattan kopardı. Yerel haberlere göre, saldırıda 2 asker ve 8 sivil hayatını kaybetti, birçok kişi ise ciddi yaralar aldı.

Boko Haram'ın Korkunç Geçmişi

Boko Haram, 2000'li yılların başından beri Nijerya'da aktif olarak terör eylemleri düzenlemekte. Özellikle 2009 yılından bu yana, örgütün kitlesel saldırılarında on binlerce masum insan yaşamını yitirdi.

Göç ve Kaos

Ülkede artan terör eylemleri ve çatışmalar sonucunda yüz binlerce Nijeryalı göç etmek zorunda kaldı. Terörist grup, yalnızca Nijerya ile sınırlı kalmayarak, 2015 yılından bu yana komşu ülkeler olan Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirmiştir. Çad Gölü Havzası'ndaki bu eylemlerde en az 2 bin insan hayatını kaybetti.

Sonuç olarak, Boko Haram'ın yarattığı kaos ve şiddet, bölgedeki güvenlik durumu üzerinde büyük bir tehdit oluşturmaktadır.

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