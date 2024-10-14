Nijerya'da Boko Haram Üyesi 15 Kişi Teslim Oldu

Nijerya'da Terörle Mücadele Devam Ediyor

Nijerya'nın kuzeydoğusunda gerçekleştirilen bir operasyonda, terör örgütü Boko Haram'a üye 15 kişi teslim oldu.

Ordu Açıklama Yaptı

Nijerya ordusundan yapılan resmi açıklamada, Borno eyaletine bağlı Aguata bölgesinde düzenlenen operasyon sonucunda, toplamda 15 teröristin teslim olduğu belirtildi.

Kamp İmha Edildi

Açıklama ayrıca, operasyon sırasında örgütün sığınak olarak kullandığı kampın imha edildiğini vurguladı.

Boko Haram'ın Tarihçesi

Boko Haram, 2000'li yılların başlarından itibaren Nijerya'da faaliyet göstermekte ve özellikle 2009 yılından bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemleriyle tanınmakta. Bu eylemler sonucunda on binlerce kişi yaşamını kaybetti.

Bölge Üzerindeki Etkisi

Terör örgütü, 2015 yılından itibaren Nijerya'nın komşu ülkeleri olan Kamerun, Çad ve Nijer'de de çeşitli saldırılar düzenlemektedir.