Nijerya'da Çete Saldırısında 7 Çiftçi Hayatını Kaybetti

Nijerya'da Çete Saldırısı: 7 Çiftçi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Niger eyaletinde, silahlı çete mensupları tarafından düzenlenen saldırıda 7 çiftçi yaşamını yitirdi. Yerel basında yer alan haberlere göre, çete üyeleri, Bangi bölgesindeki bir tarlada çalışan çiftçilere yönelik ani bir saldırı gerçekleştirdi.

Saldırı sonucunda 7 çiftçi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Niger eyaletinde, silahlı saldırılar zaman zaman meydana geliyor. Önceki günlerde, 6 Kasım tarihinde yine eyaletin Rafi bölgesinde bir saldırıda 10 kişi yaşamını yitirmişti.

Nijerya, yıllardır silahlı çeteler ile mücadele ederken, aynı zamanda Boko Haram ve ISWAP gibi terör örgütlerinin saldırılarına da maruz kalıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.