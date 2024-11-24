DOLAR
34,54 0%
EURO
36 0%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.374.125,97 -0,06%

Nijerya'da Çete Saldırısında 7 Çiftçi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Niger eyaletinde çete saldırısında 7 çiftçi öldü. Bölgedeki saldırılar, tarım işçilerini hedef alıyor.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 01:25
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 01:25
Nijerya'da Çete Saldırısında 7 Çiftçi Hayatını Kaybetti

Nijerya'da Çete Saldırısı: 7 Çiftçi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Niger eyaletinde, silahlı çete mensupları tarafından düzenlenen saldırıda 7 çiftçi yaşamını yitirdi. Yerel basında yer alan haberlere göre, çete üyeleri, Bangi bölgesindeki bir tarlada çalışan çiftçilere yönelik ani bir saldırı gerçekleştirdi.

Saldırı sonucunda 7 çiftçi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Niger eyaletinde, silahlı saldırılar zaman zaman meydana geliyor. Önceki günlerde, 6 Kasım tarihinde yine eyaletin Rafi bölgesinde bir saldırıda 10 kişi yaşamını yitirmişti.

Nijerya, yıllardır silahlı çeteler ile mücadele ederken, aynı zamanda Boko Haram ve ISWAP gibi terör örgütlerinin saldırılarına da maruz kalıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "85 Milyonun Refahı İçin Mücadele Ediyoruz"
2
Konya ve İlçelerinde Kar Etkili Oldu: Önlemler Artırıldı
3
Yalova'da Organize Suç Örgütüne Operasyon: 6 Şüpheli Tutuklandı
4
Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Finlandiya'yı Ziyaret Etti
5
Konya'da Polise Bıçakla Saldırı: Zanlı Olayı Hatırlamıyor
6
Yargıtay Savcısına Saldıran İki Şüpheliye İddianame Hazırlandı

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı