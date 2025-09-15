Nijerya'da Doktorların Uyarı Grevi Askıya Alındı — NARD Hükümete 2 Hafta Verdi

NARD, federal hükümetin taahhütleri sonrası kamu hastanelerindeki doktorların uyarı grevini askıya aldı; taleplerin yerine getirilmesi için iki haftalık süre tanındı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 02:39
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 02:39
Nijerya'da Doktorlar Uyarı Grevini Askıya Aldı

Kamu hastanelerinde görev yapan doktorlar, maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları gerekçesiyle başlattıkları uyarı grevini askıya aldı. Karar, Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) tarafından yapılan yazılı açıklamada duyuruldu.

NARD'ın Kararı ve Hükümetin Taahhütleri

Açıklamada, grevin federal hükümetin talepleri karşılamaya yönelik taahhütlerde bulunmasının ardından sona erdirildiği belirtildi. NARD'ın olağanüstü Ulusal Yürütme Konseyi toplantısında alınan karara göre, hükümete taleplerin tam olarak uygulanması için iki haftalık süre tanındı.

Geçen hafta başlayan uyarı grevi süresince sağlık hizmetlerinde aksamalar yaşandı; hasta yükü büyük oranda uzman hekimler ve diğer sağlık personeli tarafından karşılandı.

NARD'ın Talepleri

2025 Tıpta Uzmanlık Eğitim Fonu ödemelerinin derhal yapılması.

Maaş artışına ilişkin beş aylık alacakların ödenmesi.

2024 yılı ekipman ödeneği ve uzmanlık ödeneklerinin düzenli olarak ödenmesi.

Kötü çalışma koşullarının düzeltilmesi.

NARD, hükümetin verdiği taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda izlenecek adımları değerlendirmek üzere önümüzdeki iki haftayı bekleyeceklerini duyurdu.

