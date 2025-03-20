Nijerya'da Fidye İçin Kaçırılan 101 Kişi Kurtarıldı

Nijerya'nın Katsina ve Zamfara eyaletlerinde, silahlı çetelerin fidye için kaçırdığı 101 kişi düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 17:21
Nijerya'da Fidye İçin Kaçırılan 101 Kişi Kurtarıldı

Nijerya'da Fidye İçin Kaçırılan 101 Kişi Kurtarıldı

Nijerya'nın kuzey bölgelerinde, özellikle Katsina ve Zamfara eyaletlerinde, silahlı çetelerin fidye için kaçırdığı toplam 101 kişi kurtarıldı. Çok Uluslu Ortak Görev Gücü (MNJTF) Operasyon Sözcüsü Abubakar Abdullahi, 17-18 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Operasyonda Çete Üyeleri Etkisiz Hale Getirildi

Abdullahi, yapılan operasyonlarda silahlı çetelerin elinde bulunan 101 rehin kişinin kurtarıldığını bildirdi. Operasyonlar sırasında 10 çete üyesinin öldürüldüğünü ve birçok çete üyesinin yaralı bir şekilde kaçmayı başardığını ifade etti.

Nijerya'nın Güvenlik Sorunları

Nijerya, uzun yıllardır çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP gibi grupların saldırılarıyla mücadele ediyor. Ülkedeki insan kaçırma suçunun cezası idam cezası olmasına rağmen, fidye için kaçırma olayları sıkça yaşanmakta. Silahlı kişiler genellikle ülkenin kuzeyindeki köyler, okullar ve yolcuları hedef alarak rehin aldıkları kişiler için yüksek meblağlarda fidye talep etmektedir.

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