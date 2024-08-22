Nijerya'da Fidye İçin Kaçırılan Bölge Emiri Hayatını Kaybetti

Nijerya'da Fidye Olayı: Gobir Bölge Emiri Alhaji İsa Bawa'nın Ölümü

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde, fidye için kaçırılan Gobir Bölge Emiri Alhaji İsa Bawa'nın, istenen fidyenin ödenmemesi sonucunda yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olayın Detayları

Gobir Emirliği, Alhaji İsa Bawa ve büyük oğlunun, Temmuz ayında Sokoto'dan Sabon Birni bölgesine gitmek üzere yola çıkarken silahlı kişilerce kaçırıldığını açıkladı. Emirliğin yaptığı açıklamada, fidyenin ödenmesindeki gecikmenin ardından 73 yaşındaki Bawa'nın öldürüldüğü ifade edildi.

Devlet Yetkililerinin Tepkisi

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, konuyla ilgili özel danışmanı Ajuri Ngelale aracılığıyla bir yazılı açıklama yaptı. Tinubu, Bawa'nın öldürülmesini kınayarak, "Yönetimim, ulusun güvenliğini sağlamak için tehditleri ortadan kaldırmaya kararlıdır. Bu tür korkunç terör eylemlerine karşı etkili bir şekilde mücadele edeceğiz," dedi.

Nijerya'nın Güvenlik Sorunları

Nijerya, uzun süredir silahlı çetelerin, Boko Haram ve ISWAP gibi terör gruplarının saldırılarının hedefi durumunda. Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olarak belirlenmiş olmasına rağmen, fidye için kaçırma olayları yaygın şekilde devam etmektedir. Silahlı gruplar, genellikle kuzeydeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep etmektedir.