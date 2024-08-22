Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Nijerya'da Fidye İçin Kaçırılan Bölge Emiri Hayatını Kaybetti

Sokoto'da fidye için kaçırılan Gobir Bölge Emiri Alhaji İsa Bawa, fidye talebinin ödenmemesi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 14:57
Nijerya'da Fidye İçin Kaçırılan Bölge Emiri Hayatını Kaybetti

Nijerya'da Fidye Olayı: Gobir Bölge Emiri Alhaji İsa Bawa'nın Ölümü

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde, fidye için kaçırılan Gobir Bölge Emiri Alhaji İsa Bawa'nın, istenen fidyenin ödenmemesi sonucunda yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olayın Detayları

Gobir Emirliği, Alhaji İsa Bawa ve büyük oğlunun, Temmuz ayında Sokoto'dan Sabon Birni bölgesine gitmek üzere yola çıkarken silahlı kişilerce kaçırıldığını açıkladı. Emirliğin yaptığı açıklamada, fidyenin ödenmesindeki gecikmenin ardından 73 yaşındaki Bawa'nın öldürüldüğü ifade edildi.

Devlet Yetkililerinin Tepkisi

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, konuyla ilgili özel danışmanı Ajuri Ngelale aracılığıyla bir yazılı açıklama yaptı. Tinubu, Bawa'nın öldürülmesini kınayarak, "Yönetimim, ulusun güvenliğini sağlamak için tehditleri ortadan kaldırmaya kararlıdır. Bu tür korkunç terör eylemlerine karşı etkili bir şekilde mücadele edeceğiz," dedi.

Nijerya'nın Güvenlik Sorunları

Nijerya, uzun süredir silahlı çetelerin, Boko Haram ve ISWAP gibi terör gruplarının saldırılarının hedefi durumunda. Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olarak belirlenmiş olmasına rağmen, fidye için kaçırma olayları yaygın şekilde devam etmektedir. Silahlı gruplar, genellikle kuzeydeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep etmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor