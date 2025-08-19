DOLAR
Nijerya'da Gıda Krizi: 400 Bin Çocuğun Hayatı Tehlikede

Nijerya hükümeti ve BM, artan gıda güvensizliği nedeniyle 400 bin çocuğun hayatının tehlikede olduğunu; insani yardım çalışanlarının korunması ve acil destek çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 23:58
Nijerya hükümeti ile Birleşmiş Milletler (BM) ortak bir bildiriyle ülke genelinde artan gıda güvensizliği ve yetersiz beslenmenin felaket düzeyine ulaştığı uyarısında bulundu. Bildiri, acil müdahale edilmezse 400 bin çocuğun hayatının tehlikede olacağını vurguladı.

Bildiriyi yapan yetkililer

Bildiriyi, Nijerya İnsani İşler ve Yoksulluğun Azaltılması Bakanı Yusuf Tanko Sununu ile BM Nijerya İnsani Yardım ve Mukim Koordinatörü Mohamed Fall Dünya İnsani Yardım Günü 2025 kapsamında ortak şekilde yayınladı.

Bildirinin ana vurguları

Bildiride, insani yardım çalışanlarının korunmasına yönelik çağrı yapılarak "İnsani yardım çalışanlarına ve sivillere yönelik saldırılar durmalı, uluslararası insancıl hukuk gözetilmeli, özellikle kadınlar ve kız çocukları korunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca bildiride, uluslararası dayanışmanın zayıfladığı ve finansman kaynaklarının ciddi oranda azaldığı; bunun en çok kırılgan toplulukları etkilediği belirtildi.

Kritik insani veriler

Bildiride yer alan verilere göre Nijerya'da 31 milyon kişi gıda güvencesine sahip değil. 10 milyondan fazla 5 yaş altı çocuk akut yetersiz beslenme riski taşırken, 3,5 milyon çocuk ağır yetersiz beslenme ile karşı karşıya bulunuyor. Yetkililer, mevcut tablo sürerse 400 bin çocuğun hayatının tehlikede olduğunu bildirdi.

Çağrı ve öneriler

Bildiride, insani yardım operasyonlarının hükümet liderliğinde ve yerel aktörlerle birlikte yürütülmesi gerektiği; insani yardım faaliyetlerine yönelik saldırıların son bulmasının önemine dikkat çekildi. Uluslararası toplumdan acil destek ve finansman çağrısı yinelendi.

Uzmanlar ve yetkililer, hızlı müdahale sağlanmazsa çocuğa yönelik yetersiz beslenme ve gıda güvensizliğinin daha geniş bir insani krize dönüşebileceği uyarısını tekrarladı.

