Nijerya'da Kaçak Petrol Tesislerine Hava Operasyonları

Nijerya'da Kaçak Petrol Tesislerine Yönelik Hava Operasyonları

Afrika'nın petrol ve doğalgaz açısından zengin ülkesi Nijerya, kaçak ham petrolün yasadışı rafinasyonuna karşı kararlı bir adım attı.

25 Tesis İmha Edildi

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı açıklamada, ordu tarafından ülkenin Imo ve Rivers eyaletlerinde düzenlenen hava operasyonlarında toplam 25 kaçak petrol arıtma tesisinin imha edildiğini bildirdi.

Tüm Ülkemizde Operasyonlar Sürüyor

Gabkwet, ordunun Kaduna ve Zamfara eyaletlerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda ise birçok teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Petrol Hırsızlığının Ekonomiye Etkisi

Nijerya'da petrol hırsızlığı, ülke ekonomisine büyük zararlar vermekte. Nijeryalı Senatör Ned Nwoko, 2023'te artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına yönelik saldırılar nedeniyle ortaya çıkan ekonomik kaybın 3 milyar doları aştığını belirtti.

Nijerya'nın Petrol Rezervleri

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olup, dünya rezervlerinin %3,1'ini oluşturmaktadır. Ayrıca, Nijerya, ham petrol üretiminde dünya çapında öncü 15 ülke arasında yer almaktadır ve petrol ihracatında 6. sıradadır.

Delta Bölgesindeki Güvenlik Sorunları

Ülkedeki petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı gruplarca petrol alanlarına yönelik çeşitli suçlar, sabotaj ve çatışmalar meydana gelmekte. Bu durum, güvenlik ve istikrar açısından önemli bir tehdit oluşturmaktadır.