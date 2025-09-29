Nijerya'da maden göçüğü: Zamfara'da 13 ölü

Zamfara eyaletindeki Jabaka köyünde maden ocağı çöküşünde 13 kişi yaşamını yitirdi; Bakan Dele Alake olayın 'önlenebilir' olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 00:31
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 00:31
Jabaka köyündeki çöküşte çok sayıda yaralı var

Nijerya'nın Zamfara eyaletine bağlı Jabaka köyünde bir maden ocağının çökmesi sonucu 13 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya Katı Madenler Bakanı Dele Alake'nin Medya Özel Asistanı Segun Tomori tarafından yapılan yazılı açıklamada, göçüğün meydana geldiği ve olayda çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

Tomori, Bakan Alake'nin olayı hem 'önlenebilir' hem de 'talihsiz' olarak nitelendirdiğini aktardı. Bakanın, devam eden kurtarma çalışmaları tamamlandığında bölgenin kapatılacağı sözü verdiği belirtildi.

Olayla ilgili kurtarma ve inceleme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

