Nijerya'da Pazar Yerine Düzenlenen Saldırıda 7 Sivil Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Yobe Eyaletinde Silahlı Saldırı

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Yobe eyaletinin Ngalda bölgesinde, pazar yerine düzenlenen silahlı saldırıda 7 sivil yaşamını yitirdi.

Yobe Eyalet Polis Sözcüsü Dungus Abdulkarim, yaptığı açıklamada, saldırının detaylarını paylaştı. Abdulkarim, saldırganların büyük miktarda para ve gıda ürünü çaldığını belirtti.

Söz konusu saldırıda 11 sivilin yaralandığı bilgisi de aktarılırken, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiği ve olayla bağlantılı olduğu iddia edilen bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.