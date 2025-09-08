Nijerya'da petrol tankeri şoförleri grev kararı

NUPENG: Dangote'nin CNG tercihi binlerce işi tehlikeye atıyor

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da petrol tankeri şoförleri greve gitme kararı aldı.

Petrol ve Doğalgaz İşçileri Sendikası (NUPENG) tarafından yapılan açıklamada, Dangote Rafinerisi'nin petrol ürünlerinin dağıtımında sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ile çalışan kamyonları tercih etmesinin çok sayıda üyenin işsiz kalmasına yol açacağı iddia edildi.

Açıklamada, bu kararın binlerce petrol tankeri şoförünü işinden edeceği ve bunun sonucunda ülke genelinde akaryakıt sıkıntısı yaşanabileceği vurgulandı.

Nijerya Çalışma ve İstihdam Bakanı Muhammed Maigari Dingyadi, yazılı açıklamasında sendika ile rafineriyi işleten Dangote Grubunu uzlaşma toplantısına davet ettiklerini belirterek grevin askıya alınmasını istedi.

Dingyadi, "Bu kritik sektörde barışa şans verilmesini rica ediyorum. Konu tüm tarafların memnuniyetiyle çözülene kadar hükümet olarak arabuluculuk yapacağız." ifadelerini kullandı.

Haberde, CNG ile çalışan kamyon şoförlerinin NUPENG'e bağlı olmadığı ve bu kişilerin devreye girmesiyle sendika üyesi çok sayıda tanker şoförünün işsiz kalmasının beklendiği ifade edildi.

Uzmanlar, anlaşmazlık kısa sürede çözülmezse ülke genelinde akaryakıt sıkıntısı yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.