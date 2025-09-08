Nijerya'da petrol tankeri şoförleri grev kararı

NUPENG, Dangote Rafinerisi'nin CNG tercihi nedeniyle binlerce şoförün işsiz kalacağını öne sürerek greve gideceklerini açıkladı; bakan arabuluculuk çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 15:41
Nijerya'da petrol tankeri şoförleri grev kararı

Nijerya'da petrol tankeri şoförleri grev kararı

NUPENG: Dangote'nin CNG tercihi binlerce işi tehlikeye atıyor

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da petrol tankeri şoförleri greve gitme kararı aldı.

Petrol ve Doğalgaz İşçileri Sendikası (NUPENG) tarafından yapılan açıklamada, Dangote Rafinerisi'nin petrol ürünlerinin dağıtımında sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ile çalışan kamyonları tercih etmesinin çok sayıda üyenin işsiz kalmasına yol açacağı iddia edildi.

Açıklamada, bu kararın binlerce petrol tankeri şoförünü işinden edeceği ve bunun sonucunda ülke genelinde akaryakıt sıkıntısı yaşanabileceği vurgulandı.

Nijerya Çalışma ve İstihdam Bakanı Muhammed Maigari Dingyadi, yazılı açıklamasında sendika ile rafineriyi işleten Dangote Grubunu uzlaşma toplantısına davet ettiklerini belirterek grevin askıya alınmasını istedi.

Dingyadi, "Bu kritik sektörde barışa şans verilmesini rica ediyorum. Konu tüm tarafların memnuniyetiyle çözülene kadar hükümet olarak arabuluculuk yapacağız." ifadelerini kullandı.

Haberde, CNG ile çalışan kamyon şoförlerinin NUPENG'e bağlı olmadığı ve bu kişilerin devreye girmesiyle sendika üyesi çok sayıda tanker şoförünün işsiz kalmasının beklendiği ifade edildi.

Uzmanlar, anlaşmazlık kısa sürede çözülmezse ülke genelinde akaryakıt sıkıntısı yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri Emniyet Müdürü Aydın, Şehit Kırboğa'nın Çocuklarını Makam Aracıyla Okula Bıraktı
2
Küresel Sumud Filosu: Türk aktivistler Sicilya'da son hazırlıkları tamamlıyor
3
Edirne 230 Balkan Öğrencisini Ağırlıyor
4
Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Kuzey Makedonya 34. Bağımsızlık Yılını Üsküp'te Kutladı
6
Kırıkkale'de çöp kamyonu elektrik direğine çarptı: 2 görevli yaralandı
7
Anadolu Ajansı 27. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi'ni Başlattı

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat