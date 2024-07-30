Nijerya'da Protestolar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Nijerya'da Eğitim Süreci Kesintiye Uğradı

Nijerya, benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından oluşan ekonomik zorluklar nedeniyle planlanan protestolar nedeniyle eğitimde kesintiye gitme kararı aldı.

Yobeli Yetkililerden Açıklama

Yobe Eyaleti Temel ve Ortaöğretim Bakanlığı Direktörü Bukar M. Modu, yaptığı açıklamada, "1 Ağustos'ta gerçekleşmesi beklenen protestolar öncesinde, okullarda eğitime ara verildi" dedi. Modu, ülke genelinde durumun düzelmesini beklerken eğitim kurumlarının kapalı kalacağını vurguladı.

Protestoların Ardındaki Sebep

Sivil toplum kuruluşları, benzin sübvansiyonlarının kaldırılmasının ardından, 1 Ağustos'tan itibaren 10 günlük bir protesto süreci başlatmayı planlıyor. Modu, bu protestoların öğrencilerin evde ebeveynleriyle birlikteyken gerçekleşmesinin kendilerini daha güvende hissettireceğini belirtti.

Güvenlik Önlemleri Arttı

Protestolar öncesinde, ülkedeki güvenlik güçleri önemli ölçüde artırıldı. Geçtiğimiz yıl Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 29 Mayıs'ta benzin sübvansiyonlarını kaldırarak akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu. Bunun sonucunda, litre fiyatı 185 nairadan (0,24 dolar) 620 nairaya (0,82 dolar) çıkmış ve bu durum hayat pahalılığına sebep olmuştur.