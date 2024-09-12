Nijerya'da Sel Felaketi: 1 Milyon Kişi Etkilendi

Nijerya'da Şiddetli Seller 1 Milyon Kişiyi Etsiz Bıraktı

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Maiduguri kentinde meydana gelen şiddetli sel felaketi, 1 milyon insanı etkiledi. Yerel medya organlarına göre, bu felaket sonucunda ilk değerlendirmelere göre 30 kişi hayatını kaybetti ve 400 binden fazla kişi yerinden edildi.

Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Yerel yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini dile getirdi. Borno Eyaleti Valisi Babagana Zulum, Maiduguri'yi vuran son 30 yılın en kötü sel felaketi hakkında bilgi verdi. Vali Zulum, ''Hükümetin yaptığı ön değerlendirmeye göre, yaklaşık bir milyon insan bu durumdan etkilenmiştir.'' şeklinde konuştu.

Yardım ve Acil Durum Planları

Sel nedeniyle yerinden edilen bireyleri ziyaret eden Vali Zulum, ''Sel suları şehrin üçte birini kapladı ve bir milyondan fazla insanı etkiledi. Bu, çok yıkıcı bir durum.'' dedi. Zulum, hükümetin acil durum müdahaleleri kapsamında sağlık ekiplerinin oluşturulacağını ve şu anda selden etkilenen ailelere yiyecek ve para yardımı yapıldığını belirtti.