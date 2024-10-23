Nijerya'da Siber Suç Zirvesi: 500 Milyon Dolar Zarar

Nijerya'da Siber Suçlar 500 Milyon Doları Aşıyor

Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya, artan siber suçların etkisi altında kalmaya devam ediyor. Son verilere göre, geçtiğimiz yıl içinde siber suçlar yüzünden 500 milyon dolardan fazla ekonomik kayıp yaşandı.

Ulusal Siber Güvenlik Zirvesi'nde Açıklamalar

Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) Başkanı Ola Olukoyede, başkent Abuja'da düzenlenen Ulusal Siber Güvenlik Zirvesi'nde katılımcılara hitap etti. Olukoyede, siber suçların dünya genelinde artış gösterdiğini belirtirken, Nijerya'nın karşı karşıya olduğu tehditlerin ciddiyetine de dikkat çekti.

Ciddi Tehdit Uyarısı

Olukoyede, ülkesinin siber suçlar nedeniyle yaşadığı kayıpların, önlem alınmadığı takdirde büyük bir tehlike oluşturabileceği uyarısında bulundu. Bu durum, hem bireyler hem de işletmeler için risk oluştururken, siber güvenlik konusunun daha fazla önem kazanması gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.