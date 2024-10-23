DOLAR
34,28 -0,08%
EURO
36,98 0,09%
ALTIN
3.024,43 -0,01%
BITCOIN
2.275.265,62 1,76%

Nijerya'da Siber Suç Zirvesi: 500 Milyon Dolar Zarar

Nijerya'da siber suçlar 500 milyon doları aşan bir zarara yol açtı. Ulusal Siber Güvenlik Zirvesi'nde detaylar açıklandı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 14:15
Nijerya'da Siber Suç Zirvesi: 500 Milyon Dolar Zarar

Nijerya'da Siber Suçlar 500 Milyon Doları Aşıyor

Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya, artan siber suçların etkisi altında kalmaya devam ediyor. Son verilere göre, geçtiğimiz yıl içinde siber suçlar yüzünden 500 milyon dolardan fazla ekonomik kayıp yaşandı.

Ulusal Siber Güvenlik Zirvesi'nde Açıklamalar

Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) Başkanı Ola Olukoyede, başkent Abuja'da düzenlenen Ulusal Siber Güvenlik Zirvesi'nde katılımcılara hitap etti. Olukoyede, siber suçların dünya genelinde artış gösterdiğini belirtirken, Nijerya'nın karşı karşıya olduğu tehditlerin ciddiyetine de dikkat çekti.

Ciddi Tehdit Uyarısı

Olukoyede, ülkesinin siber suçlar nedeniyle yaşadığı kayıpların, önlem alınmadığı takdirde büyük bir tehlike oluşturabileceği uyarısında bulundu. Bu durum, hem bireyler hem de işletmeler için risk oluştururken, siber güvenlik konusunun daha fazla önem kazanması gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.

İLGİLİ HABERLER

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BRICS Ülkelerinden Gazze İçin Ateşkes Çağrısı
2
Konya'da Trafik Tartışması Kanlı Bitti
3
Osmaniye'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi
4
İngiltere ve Almanya'dan Yeni Savunma Anlaşması
5
Eğitimde Yeniden Yapılanma: Bakan Tekin Hatay'da Toplantı Düzenledi
6
Türkiye Savunma Sanayiinde Derin Teknoloji Vurgusu
7
Selimiye Camii Restorasyonu Mart 2024'te Tamamlanacak

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak