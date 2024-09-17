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Nijerya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 269 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'daki şiddetli yağışlar 269 can aldı, 1 milyon kişi etkilendi. BMMYK, acil yardım ihtiyacının yalnızca %10'unu karşılayabildi.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 15:52
Nijerya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 269 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'da Şiddetli Yağışların Yıkıcı Etkileri

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Nijerya Temsilcisi Arjun Jain, Nijerya'da yaşanan şiddetli yağışlar ve bunların neden olduğu sel felaketi sonucunda 269 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca, 1 milyondan fazla kişinin bu doğal afetten etkilendiği belirtildi.

Yardım Çalışmaları ve Zorluklar

Jain, Birleşmiş Milletler'in Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, son haftalarda etkili olan yağmurların Nijerya’nın 36 eyaletinin 30'unu vurduğunu ifade etti. Hükümetten alınan verilere göre, aşırı yağışlar neticesinde 640 binden fazla kişi yerinden edildi.

Hayat Kurtaran Yardım Çabaları

BMMYK ve insani yardım kuruluşları, sel felaketinde evlerini kaybeden insanlara yardım ulaştırmak için çalışmalara devam ediyor. Ancak, malzemelerin hızla tükenmekte olduğunu ve acil ihtiyaçların yalnızca %10'unun karşılanabildiğini aktardı.

Uzun Süreli Kriz ve Yerinden Edilmeler

Jain, bu yıkıcı yağışların yıllardır süregelen yerinden edilme, gıda güvensizliği ve ekonomik zorlukları daha da derinleştirdiğini vurguladı. Binlerce insan, aşırı kalabalık olan okullarda ve kamplarda suların yükselmesinden korunmaya çalışıyor.

BMMYK verilerine göre, Nijerya'da yaklaşık 3,6 milyon kişi iç savaş ve benzeri nedenlerle yerinden edilmiş durumda. Ülke, yaklaşık 100 bin sığınmacı ve mülteciye de ev sahipliği yapıyor.

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