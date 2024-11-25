Nijerya'da Silahlı Saldırı: 30 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Benue Eyaletinde Silahlı Saldırı

Nijerya'nın Benue eyaletinde dün düzenlenen silahlı saldırıda 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Logo Bölge Yetkilisi Benjamin Uzenda, yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin Logo bölgesinde kiliseye gidenlere silahlı saldırı düzenlediğini duyurdu.

Saldırının Detayları ve Yaralılar

Ulusal basında yer alan haberlere göre, bu korkunç saldırıda 30 kişi yaşamını yitirirken onlarca kişi de yaralandı. Benue Polis Sözcüsü Catherine Anene, olayın ardından güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Artan Şiddet Olayları

Benue eyaletinde zaman zaman benzer şiddet olayları gerçekleşiyor. Geçtiğimiz ay aynı bölgede düzenlenen bir saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmişti. Son yıllarda Nijerya, silahlı çeteler ve terör örgütlerinin, özellikle Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla sürekli bir tehdit altındadır.

İnsan Kaçırma Olayları

Ülkede, insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen, fidye için gerçekleştirilen kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Genelde silahlı kişiler, ülkenin kuzeyindeki köyler, okullar ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyorlar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.