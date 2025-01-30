Nijerya'da Silahlı Saldırı: 5 Sivil Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Ondo Eyaletinde Silahlı Saldırı

Nijerya'nın Ondo eyaletinin Akure bölgesinde gerçekleşen silahlı saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti. Ulusal basın organlarının bildirdiğine göre, motosikletli saldırganlar etrafa ateş açarak birçok kişiyi hedef aldı.

Güvenlik Güçleri Olay Yerinde

Saldırının ardından Ondo Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Funmilayo Odunlami, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini duyurdu. Yaralıların sayısı ile ilgili detaylar henüz netlik kazanmadı.

Nijerya, özellikle son yıllarda, silahlı çeteler ve Boko Haram gibi terör örgütlerinin saldırılarıyla ciddi bir tehdit altında bulunuyor. Aynı zamanda DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP da ülkede kaos yaratmaya devam ediyor.

Bu tür saldırılar, Nijerya'nın farklı bölgelerinde güvenlik sorunlarını derinleştirirken, sivil halkın da can güvenliğini tehdit ediyor.