Nijerya'da Tanker Patlaması: Ölü Sayısı 181'e Yükseldi

Nijerya'da Yaşanan Trajik Tanker Patlaması

Nijerya'nın kuzeyindeki Jigawa eyaletinde, 16 Ekim tarihinde akaryakıt taşıyan bir tanker patladı ve bu üzücü olayda ölenlerin sayısı 181'e ulaştı.

Vali Namadi Açıklama Yaptı

Jigawa Eyaleti'nin Valisi Umar Namadi, olayın detaylarını görüşmek üzere Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ile bir araya geldi. Graset görüşme sonrasında gazetecilere bilgi veren Namadi, 16 Ekim'deki patlamada toplam ölüm sayısının 181 olduğunu açıkladı.

Yaralılara ve Etkilenen Ailelere Yüzde Bir Destek

Bu trajik olayda yaralanan 80 kişi hala hastanede tedavi altında. Namadi, yaşanan patlama sonucunda 210 ailenin de etkilendiğini belirtti.

Olayın Seyri ve Güvenlik Önlemleri

Majiya bölgesine bağlı Kano-Hadeja kara yolunda meydana gelen olay, tanker hız yaparken kontrolden çıkarak devrilmesi ile başladı. Yerel halk, devrilen tankerdeki akaryakıtı boşaltmaya çalıştıkları sırada şiddetli bir patlama meydana geldi ve birçok kişi bu nedenle yaşamını yitirdi.

Devlet Başkanı'nın Talimatı

Olayın ardından, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülke genelinde yakıt taşıma güvenliği protokollerinin revize edilmesi gerektiğini bildirdi.