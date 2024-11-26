Nijerya'da Tekne Kazası: 5 Ölü, 20 Kayıp

Nijerya'da Trajik Tekne Kazası

Nijerya'nın Delta eyaletinde gerçekleşen bir tekne kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi kayboldu. Çarpışma, Delta Eyaleti Polis Sözcüsü Bright Edafe tarafından yapılan açıklamaya göre, eyaletin Warri South bölgesindeki bir nehirde, cenazeden dönen yolcuları taşıyan iki teknenin çarpışması sonucunda meydana geldi.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Polis Sözcüsü Edafe, yapılan arama kurtarma çalışmalarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Ayrıca kazada 6 kişinin yaralandığı ve 20 kişinin kayıp olduğu bilgisi de verildi. Kayıp yolcuları bulmak için çalışmaların sürdüğünü belirten Edafe, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti.

Mevsimsel Tekne Faciaları

Nijerya'da özellikle yağış sezonunda, nehirlerde ve göllerde sık sık tekne kazaları meydana gelmektedir. Örneğin, 30 Ekim tarihinde Taraba eyaletinde bir yolcu teknesinin batması sonucu 18 kişi hayatını kaybetmişti. Bu tür kazalar, yağış döneminde su yollarının tehlikeli hale gelmesi nedeniyle artış göstermektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.