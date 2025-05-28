Nijerya'da Türk Mutfağı Haftası Etkinlikleri Tamamlandı

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başarılı bir şekilde sona erdi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği ve Abuja Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen bu etkinlikler, Türk kültürü ve lezzetlerini Nijeryalılara tanıtma amacı güdüyordu.

Türk Mutfağı Haftası, 23 Mayıs'ta Abuja'da düzenlenen özel bir resepsiyonla tamamlandı. Bu etkinliğe yabancı misyon temsilcileri, Nijeryalı konuklar ve Nijerya'daki Türk toplumu temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy, burada yaptığı konuşmada, Türk Mutfağı Haftası'nın yalnızca lezzetlerin değil; aynı zamanda köklü bir kültür, zengin bir tarih ve Anadolu'nun bereketli topraklarından beslenen bir yaşam felsefesi olduğunu vurguladı. Poroy, "Türk mutfağı sadece bir yemek geleneği değil, paylaşmanın, birlikteliğin ve sıcak misafirperverliğin bir kutlamasıdır." ifadelerini kullandı.

Poroy, etkinliklerin gerçekleşmesinde emeği geçenlere ve davetlilere teşekkür ederek, "Her tarif bir hatıra, her yemek bir hikaye barındırır. Bugün burada tattığınız her lezzet, Türkiye'nin kalbinden gelen bir davettir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde bu yıl 21-27 Mayıs tarihlerinde yurt içi ve dışında kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında başkent Abuja'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. 22 Mayıs’ta Abuja Yunus Emre Enstitüsünde öğrencilere ve davetlilere Türk mutfağından seçkin lezzetler ile Nijerya mutfağının geleneksel "suya" yemeği sunuldu.

23 Mayıs'ta bir restoranda düzenlenen programda Türk kültürü ve yemekleri tanıtılırken, 24 Mayıs'ta Büyükelçilik rezidansında basın mensupları ile bir araya gelindi.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri sona erdi. Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği ve Abuja Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy konuşma yaptı.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri sona erdi. Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği ve Abuja Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy konuşma yaptı.