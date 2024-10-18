Nijerya'daki Akaryakıt Tankeri Patlaması: Ölü Sayısı 167'ye Yükseldi

Nijerya'da Korkunç Bir Tragedi

Nijerya'nın kuzeyinde, Jigawa eyaletinde meydana gelen akaryakıt taşıyan bir tankerin patlaması sonucu ölü sayısı 167'ye ulaştı. Olay, Majiya bölgesi'nde gerçekleştirilen bir taşıma esnasında yaşandı.

Patlama ve Sonrası

Jigawa Eyaleti Valisi Umar Namadi, 16 Ekim'de gerçekleşen olayda ölü sayısının artmaya devam ettiğini açıkladı. Namadi, vurulan tanker yaralanan 67 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi altında olduklarını bildirdi.

Olayın Detayları

Majiya bölgesinde, Kano-Hadeja kara yolunda hız yaptığı belirtilen akaryakıt tankeri, kontrolden çıkarak devrildi. Yöre halkının devrilen tankerden akaryakıtı boşaltmaya çalıştığı sırada tanker birden patladı ve çok sayıda insan hayatını kaybetti.

Resmi Tepkiler

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, olayın ardından yakıt taşıma güvenliği protokollerinin gözden geçirilmesi çağrısında bulundu. Bu olay, ülke genelinde benzer trajedilerin önlenmesi için harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizmektedir.