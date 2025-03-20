Nijerya'daki Menenjit Salgını Büyüyor: Ölü Sayısı 56'ya Ulaştı

Kebbi eyaletinde menenjit salgınında ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi. Hükümet, önlemlerle durumu kontrol altına almaya çalışıyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 14:53
Nijerya'daki Menenjit Salgını Büyüyor: Ölü Sayısı 56'ya Ulaştı

Nijerya'nın kuzeyindeki Kebbi eyaletinde menenjit salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi. Sağlık Bakanlığının Kebbi Eyaleti Daimi Sekreteri Dr. Shehu Nuhu Koko, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde menenjit salgınının patlak verdiğini duyurdu.

Eyalette şimdiye kadar 653 şüpheli menenjit vakası kaydedildiğini bildiren Koko, teyit için gönderilen numunelerden 5'inin negatif, diğer 5'inin ise pozitif çıktığını ifade etti. Koko, "Ne yazık ki ölü sayısı 26'dan 56'ya yükseldi. Eyalet hükümetinin ve ortaklarımızın hızlı müdahalesi olmasaydı, rakamlar çok daha yüksek olabilirdi" dedi.

Eyalette salgının yayılmaması için hükümetin çeşitli önlemler aldığına dikkat çeken Koko, izolasyon merkezleri açtıklarını ve etkilenen kasabalardaki hastaneleri aşı ve tedavi ilaçlarıyla donattıklarını belirtti. Ayrıca, hasta yakınlarını izolasyon merkezlerinden uzak durmaya çağırdı.

Kebbi Eyaleti Sağlık Komiseri Yanusa İsmail, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, eyaletin Gwandu, Aleiro ve Jega bölgelerinde menenjit vakalarına rastlandığını ve bu bölgelerde salgın nedeniyle 26 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Nijerya hükümeti, 2030'a kadar menenjit hastalığını yenmek için yeni tedbirler aldığını açıklamıştı. Hava yoluyla bulaşabilen menenjit, beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alabiliyor.

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