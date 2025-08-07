DOLAR
Nijerya'dan Filistin'e Dayanışma Çağrısı: ‘Gazze Soykırımını Durdurun’

Nijeryalı İslami kuruluşlar, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekerek Filistin halkıyla dayanışma mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 19:33
Nijerya'dan Filistin'e Dayanışma Çağrısı: ‘Gazze Soykırımını Durdurun’

Nijerya'daki İslami Kuruluşlardan Filistin için Acil Dayanışma Çağrısı

Nijerya'da İslami sivil toplum kuruluşları, Gazze'de süregelen insanlık dramına dikkat çekmek ve Filistin halkıyla dayanışma mesajı vermek için önemli bir program düzenledi.

‘Gazze Soykırımını Durdurun’

Nijerya'daki İslami Kuruluşlar Konferansının (CIO) öncülüğünde, ülkenin Lagos kentinde ‘Gazze Soykırımını Durdurun’ başlıklı bir basın toplantısı gerçekleştirildi. CIO Sözcüsü Şeyh Abdurrahman Ahmad, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ‘soykırım’ olarak nitelendirdi ve uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.

Ahmad, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı derin acılar, yalnızca İslam dünyasının değil, tüm insanlığın vicdanını harekete geçirmelidir. Bu, dini değil, insanlık meselesidir.”

Gazze'deki trajedinin tarihsel köklerine değinen Ahmad, Filistin halkının maruz kaldığı zulmün 20. yüzyıl başlarına dayandığını hatırlattı. İsrail'in saldırılarını ‘öz savunma’ olarak tanımlama çabasını reddederek, mevcut durumun “onlarca yıl süren işgal, etnik temizlik ve insanlık dışı uygulamaların son halkası” olduğunu belirtti.

Ahmad, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 60 bini aştığını ve 1,9 milyon kişinin yerinden edildiğini ifade etti. Ayrıca, hastaneler, okullar ve altyapıların hedef alındığını, açlığın ise bir silah olarak kullanıldığını vurguladı.

Son olarak, Ahmad, “İsrail'in terörist bir rejim olarak tanınmasının zamanı gelmiştir. Bu rejim, onlarca yıldır uluslararası hukuku hiçe saymakta ve sistematik devlet şiddeti uygulamaktadır.” diyerek, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin gecikmeksizin tanınması gerektiğini belirtti.

Nijerya'daki İslami Kuruluşlar Konferansının (CIO) öncülüğünde, ülkenin Lagos kentinde "Gazze Soykırımını Durdurun" başlıklı basın toplantısı düzenlendi.

Nijerya'daki İslami Kuruluşlar Konferansının (CIO) öncülüğünde, ülkenin Lagos kentinde "Gazze Soykırımını Durdurun" başlıklı basın toplantısı düzenlendi.

